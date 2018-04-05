跛腳男組幫派 獨子涉性騷擾還嗆被害人

外號「跛腳強」陳姓男子，被警方逮捕依法送辦。（記者林宜樟翻攝）

2018-04-05 12:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮外號「跛腳強」陳姓男子，與17歲獨子組幫派，暴力討債聚眾鬥毆，陳子曾對女同學性騷擾，對方家長前來理論，跛腳強竟還去嗆聲，行徑離譜；嘉義縣警方獲報組成專案小組，日前將陳姓父子及9名幫派成員逮捕到案，依組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

警方調查，51歲陳姓男子有音樂天分，年輕時在西餐廳駐唱，還會做詞作曲，後來因車禍左腳截肢，平常拄著柺杖行走，被稱「跛腳強」；跛腳強與台南市東山區曾姓男子、嘉義縣義竹鄉林姓男子組成的幫派串連，在嘉南一帶經營地下錢莊、賭場。

陳姓父子曾開車衝撞檳榔攤討債，兒子性騷擾女同學，對方家長來理論，兒子向父親討救兵，跛腳強不顧是非，竟帶著兒子向被害人全家嗆聲，行徑惡劣。

跛腳強父子曾涉嫌持槍恐嚇，去年被嘉義縣朴子分局查獲槍枝送辦，今年1月唐姓男子因欠陳姓父子5000元，被逼下跪，自己狂扁自己並大罵「我不應該」，自扁影片被張貼上網路瘋傳。

嘉義縣刑事警察大隊專案小組偵辦，4月初與嘉義憲兵隊等在嘉義縣、台南市逮捕陳姓父子為首的幫派份子共11人，查獲刀械棍棒等，依法送辦。