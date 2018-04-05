「第一次想給你」？精衝腦男大生險遭女網友詐騙

2018-04-05 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕色字頭上一把刀！

台中市名李姓男大生日前在交友軟體認識自稱「倩倩」女子，互相加LINE後，越聊越深入，倩倩先打悲情牌「家境貧苦」要靠援交還債，主動詢問李男「第一次想給你」？但要先買遊戲點數回傳，李男一時「性」起衝到附近超商準備購買，所幸被機警店員通報警方攔阻詐騙，差點「性」奮過頭損失4千元。

當天警方到場後，「倩倩」一方的詐團發現李男已有警覺仍不罷休，仍持續傳訊息「用手機號碼就找得到你」，李男心有餘悸趕緊求助在場員警，警方安撫表示，如果沒有洩漏個資，這只是一種詐騙、恐嚇的話術，李男才如釋重負。

台中市刑大經濟組指出，戀愛詐騙手法往往「軟硬兼施」，先由「網美」嗲聲哄騙買遊戲點數，如不從則由「黑道」接手，「我知道你住哪」，恐嚇對家人不利，以該案為例，倩倩謊稱沒工作經驗，只能靠援交還債，還利用李男的純情迷惑「想要嗎？」「第一次想給你」設下詐騙圈套。

經濟組統計，戀愛詐騙被害人中男性佔9成，其中30歲以下的年輕男性佔六成居多，詐團藏匿在交友軟體中，利用年輕人較欠缺社會經驗的弱點，以美色誘惑找尋下手目標，一旦上鉤便開始佯稱身世可憐、家裡急需或假援交等各種名義施詐，「家境苦、做援交、買點數」是典型的戀愛詐騙三部曲。

警方強調，由於網路隱匿性高且查證困難常遭利用為詐騙管道，加上目前手機交友軟體風潮盛行，在網路上從事各種活動都必須提高警覺，縱使螢幕裡的「天菜」動之以情，還是要保持理性，避免落入詐騙圈套。

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