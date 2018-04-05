短短3小時23件 南投公墓火警創新高

今清明節南投縣各公墓頻傳雜草火警。（記者謝介裕攝）

2018-04-05 12:12

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了一年一度的清明節，南投縣各鄉鎮市公墓處處可見民眾三五成群在掃墓，導致火警迭起，光是今日從上午8時至11時，短短3小時，掃墓引發的雜草火警就高達23件，平均1小時約8件的發生率，令人疲於奔命，還好消防局各消防分隊早已派水車在公墓周邊戒護，且一邊送水桶給民眾、一邊進行防火宣導，因此公墓火警雖多，但並無重大災情發生。

「又有火警發生…」，今日一早鹿谷鄉清水公墓傳出雜草火警後，消防及義消人員雖盡責地將火撲滅，但卻也有一種「清明時節火紛紛，消防人員欲斷魂」之感慨﹗

南投縣消防局說，今年4月1日至4日止，短短4天，公墓火警便達70件左右，尤以愚人節當天令消防人員印象最深刻，因為當天竟然就發生29起公墓火警，範圍幾乎涵蓋全縣13鄉鎮市，令消防人員忙到人仰馬翻，一度還苦中作樂、自我調侃，難道是老天爺送的愚人節「禮物」？實讓人難以承受！

今日是清明節，消防局預期掃墓人潮將達到最高峰，各消防分隊消防員也都上緊發條，並偕同志工到公墓進行防火宣導及致贈水桶，提醒掃墓民眾謹記「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」等「四不二記得」口訣，免於祖先受烈火之苦，共為防火防災盡分心力。