台中警匪追逐 女毒蟲當街拒捕撞翻警車

2018-04-05 10:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市街頭今天凌晨上演驚險警匪追逐，越南籍黎姓女毒蟲開車攜毒外出遇攔查拒檢逃逸，途中先是刻意衝撞警車企圖逃竄，警方連轟3槍制止未果，最後自小客失控衝撞分隔島，回彈時也導致同向警車閃避不及撞上側翻橫在馬路，現場汽車零件散落一地一片狼籍，造成連同黎女及兩名特警受傷送醫，警方隨後在自小客車內找到毒品，將進一步深入究辦。

台中市警局保安大隊第一中隊今天凌晨零時24分巡邏行經中清路、英才路口時，發現35歲越南籍黎姓女子駕駛的白色自小客違規跨越雙黃線行駛，示意停車受檢，惟黎女因心虛拒檢開始瘋狂逃逸，途中不斷變換車道還闖紅燈，警方見狀立即通報線上警網攔截圍捕。

此時保大特勤中隊丁姓小隊長與許姓員警獲報加入支援圍捕，零時30分許在博館一路與民權路口發現自小客要求停車受檢仍遭拒還企圖衝撞警車，丁員等人見狀立即朝該車左後輪連開3槍制止，但對方仍加速逃竄，雙方一直追逐到台灣大道，警車與行駛在公車專用道的自小客開始併行，此時自小客因失控超越警車後自撞分隔島，回彈時也導致同向警車閃避不及撞上側翻橫在馬路。

自小客因撞擊力道猛烈導致前後輪爆胎，車頭嚴重毀損，車內氣囊也都爆開，至於警車前方玻璃破裂，車體多處板金凹陷，引擎毀損機油流滿地，現場一片狼籍，案發後連同黎女及兩名特警都被送醫救治，其中許員頭部右後方撕裂傷縫了7針，丁員則是雙腳多處挫傷，所幸無大礙。

至於黎女因受到驚嚇且身上多處受傷，目前仍留院觀察，警方在車內起出海洛因2小塊（ 16.5公克）、安非他命1包（1.8公克）及海洛因香菸1支等毒品，將待黎女傷勢穩定釐清案情後，依妨害公務、毒品及毀損等罪嫌送辦。

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