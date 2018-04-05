夜追嫌犯 中市警車當街撞翻

2018-04-05 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中市警方今天凌晨1點多，在追捕一輛拒絕攔查的自小客車，追逐過程中，警車在台灣大道與華美街口與嫌犯所駕駛的車輛發生擦撞後翻覆，所幸車上員警沒有生命危險，白色車子的駕駛也因安全氣囊發揮功用，沒有大礙。

《蘋果日報》報導，警車與嫌犯駕駛的白色車輛擦撞後翻覆，警車前檔風玻璃破裂，車體多處板金凹陷，在中央分隔島花圃處也被翻覆的警車壓壞一個大洞，嫌犯的車輛前後輪爆胎，引擎毀損機油流滿地，面對媒體採訪，警方不願多談。