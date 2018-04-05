謊報孕姊身分「肚子不夠大」 警花8小時查證擒女毒蟲

2018-04-05 00:04

〔記者王捷／台南報導〕李姓女子疑似販毒被逮進警所，但是李女被逮後卻謊報胞姊身分，原本警方也信以為真，但李女遲遲不肯在筆錄上簽名，讓警方起疑，查證後才發現李女胞姊懷孕產檢，李女誆稱自己才剛剛生產完，但身材不夠胖令警方質疑，聯繫警網火速趕到李女位於高雄老家，找到李女胞姊，來回耗費8小時才識破李女伎倆，訊後依毒品、偽造文書罪嫌移送法辦。

35歲的李女，有多項毒品前科育有1子，因為沒有工作又缺錢買毒，因此全靠也在吸毒的男友接濟，警方上個月接獲線報，指稱李的男友有販毒的嫌疑，鎖定李女男友的車輛，隨時準備逮人，豈料李女借用男友的車子出門，被警方逮捕。

起初，警方還不了解狀況，以為車子是李女所有，但是發現她的包包裡有針筒與海洛因，懷疑李女有吸毒，但查身分後發現李女都沒有前科，不過她的手臂上卻滿是針孔，疑似已經服用海洛因一陣子，讓警方覺得可疑，將她帶回警所偵訊。

原來，李女向警方謊報資料，拿沒有前科的胞姊當作擋箭牌，警方會起懷疑，全是因為李女在做完筆錄後，不肯在筆錄上簽名，加上警方懷疑李女的吸毒史很長，不可能沒有前科，經過人際關係與戶政系統調查後發現，李女的胞姊目前還在懷孕期間。

問到李女是否有懷孕一事，她又誆稱是剛剛生產完，所以肚子看起來沒這麼大，但警方越想越可疑，深夜飆去李女老家，找到李女的胞姊，才識破李女的謊言，訊後警方依涉違反毒品危害防制條例及偽造文書罪移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆