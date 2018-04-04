火藥混安毒？ 嫌犯：手藝不好擔心膛炸

2018-04-04 23:27

〔記者王捷／台南報導〕台南警方獲報周姓男子涉嫌在住處改造槍枝，3日上午發動攻堅，在周男住處起獲4把改造手槍，但搜索時發現，工作台上放了一個電子磅秤，質問周男為何會有磅秤？但周男辯稱，這是因為擔心改造手槍會膛炸，所以才用磅秤量火藥。但警方又仔細勘查發現，秤子上有白色粉末，果然還在其他房間發現周男持有毒品及吸食器，訊後將他依槍砲彈藥刀械管制條例，及毒品危害防制條例移送法辦。

40多歲的周男以鐵工為業，由於有吸毒習慣，讓他入不敷出，某天他經過住家附近的生存遊戲店，動起了歪腦筋，他只要把模型槍的鑄鐵挖空，改造槍管就可以擊發制式子彈，不僅可以防身、還可以轉賣，想到這裡周男迫不及待開始「新事業」。

自從改槍後，周男乾脆辭去工作，但晝伏夜出的生活，看在單純的社區鄰居眼裡覺得很奇怪，警方不經意接獲消息後展開跟監，還發現周男只要一改完槍枝，就會在凌晨跑到沒人煙的堤防邊試射，蒐證完畢後，警方向檢方申請搜索票，在3日上午見時機成熟發動攻堅。

周男住家一片凌亂，工作台上擺放了4把改造手槍及數10發子彈，但眼尖的幹員發現工作檯上還有一個電子磅秤，由於磅秤是毒蟲不離身的工具，懷疑周男還有毒品，但周男激動辯稱，是因為他手藝不好，擔心火藥裝太多會膛炸，所以才會用磅秤測量火藥重量。

這個說法讓警方起疑，仔細查看磅秤後才發現有白色粉末，循線找到房間深處有一小包安毒與吸食器，周男見狀坦承持有槍、毒，但他自稱對槍枝極有興趣，改造槍枝只是用來紓解壓力，並未從事買賣或傷人等不法情事，警方將深入調查。

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