獨家》渣男報復劈腿女友 偷錄愛愛PO網狂轉傳

2018-04-05 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子僅因不滿陳姓女友還有其他情人，竟偷錄兩人性愛過程，不僅交給陳女前夫，還上傳YouTube網站，更私訊給陳女多名友人，就是要讓她身敗名裂，新竹地院依散布竊錄非公開活動罪與恐嚇危害安全罪，將林姓惡男判刑6月。

判決書指出，林男與陳女原為男女朋友，去年7月，林男在房間內未經陳女同意，以微型攝影機竊錄2人愛撫及性行為過程，分段成5部影片存在隨身碟，交給陳女前夫李男，還上傳至YouTube網站，標題訂名為「褓母人妻偷情外遇」，並透過臉書通訊軟體以私訊傳送給認識陳女的多名友人。

去年8月，林男以簡訊傳送竊錄影片截圖給陳女後，陳女馬上打手機質問他，得知林男已竊錄兩人性愛過程，要求他交出影片。

林男竟恫稱：「妳只要平平順順去過妳的日子，妳不要再去傷害任何人…只要大家相安無事，不再受到妳的欺瞞，受到妳的傷害，1年以後我會把它刪掉…，不可能還給妳…放心，只要大家相安無事，我絕對不會拿影片來對妳怎樣…」等語，意指陳女若不願配合他的要求，影片將長期保存，而且隨時可能對外散布，讓陳女心生畏懼。

法官認為，林男僅因不滿陳女尚有其他情人，即竊錄2人性愛過程，並使用YouTube網站散布於眾，非但侵害個人隱私，也破壞社會善良風俗，又利用竊錄影片恫嚇被害人；而且陳女到庭稱不願意原諒林男，顯然林男惡行已對陳女產生嚴重心理創傷，最後，新竹地院依散布竊錄非公開活動罪與恐嚇危害安全罪，判刑6月，得易科罰金。