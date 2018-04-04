4/4 大福彩頭獎1注獨得3.5億！大福獎、今彩539摃龜

大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2018-04-04 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月4日）開獎的第107000027期大福彩，終結了長達9個多月82連摃，開出1注頭獎，可獨得3億5946萬5645元，由屏東縣鹽埔鄉新圍村維新路112之2號的「金福得彩券行」開出。大福獎摃龜；第107000081期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000027期大福彩中獎號碼為：「01、07、08、12、25、27、29，特別號31」，頭獎1注中獎，可獨得3億5946萬5645元；貳獎共9注獲得，每注可得25萬元；參獎共268注獲得，每注可得4000元；肆獎共3268注獲得，每注可得400元；普獎共2萬2588注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。

第107000081期今彩539中獎號碼為「07、20、23、26、38」，頭獎摃龜；貳獎共193注獲得，每注可得2萬元；參獎共6177注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2370注獲得，每注可獲得50元。

第107000081期39樂合彩中獎號碼為「07、20、23、26、38」，四合共2注獲得，每注可得21萬2500元；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6274注中獎，每注可得1125元。

第107000081期3星彩中獎號碼為「483」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000081期4星彩中獎號碼為「5629」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」