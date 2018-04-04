掃墓遇死劫！兄弟分騎機車上路 弟命喪聯結車輪下

2018-04-04 18:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕21歲邱姓男子與哥哥今天（4日）上午分騎兩輛機車，要去掃墓，行經新北市汐止區大同路時，被同向的聯結車撞上，當場失去生命跡象，雙腳大面積擦、挫傷。經急救之後，下午2點左右宣告不治身亡。警方對聯結車駕駛進行酒測，但酒測值為0，警訊後，依業務過失致死罪將肇事的林姓聯結車駕駛移送法辦。

56歲林姓聯結車駕駛向警方供稱，自己準備到基隆載運砂石，從大同路右轉新台五路往基隆方向行駛，但因為視線死角，完全沒有看見機車在車旁，撞上後立刻停車下車查看，只見騎士倒在左後方車輪旁，馬上報警處理。

邱男哥哥則向警方指出，自己騎在弟弟後方，兩人要到基隆掃墓，想說從中和騎到基隆遊玩，再與家人到基隆會合，沒想到弟弟會被聯結車撞上。

警方調查，死者的機車沿著大同路往基隆方向直行，而聯結車駕駛是從大同路準備右轉接上新台五路，兩車疑似靠得太近，聯結車駕駛出現視線死角，右前車頭撞上邱姓騎士，才會釀成意外。騎士被撞之後，倒在聯結車左後方車輪旁，救護車趕抵時已無生命跡象，搶救仍無效。雙方酒測值均為0，並無酒駕情形，訊後將依業務過失致死罪，將林姓聯結車駕駛移送士林地檢署偵辦。

汐止交通分隊長鐘崇軒呼籲，聯結車等大型車輛因車身較高，容易會有視線死角，機車騎士應與聯結車保持適當的安全距離，以免轉彎或變換車道時發生意外。