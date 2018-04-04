拉K兩年多都沒被抓過 沒想到因為這事露餡

2018-04-04 17:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子開車外出買檳榔，忙著跟檳榔西施打情罵俏，見警車巡邏車行經不斷用眼角餘光偷瞄動態，加上自小客違停反引起警方注意攔查，結果一打開車門就聞到濃厚K味，連上頭還有K他命殘渣的K盤都大辣辣放在扶手置物處當場露餡，張男說，拉K兩年多都沒被抓過，沒想到買個檳榔竟露餡。

台中市警局保安大隊特勤中隊前晚巡經崇德路一間檳榔攤時，發現一輛黑色自小客紅線違停，32歲的張姓駕駛則是下車買檳榔還忙著跟檳榔西施聊天，但就在巡邏車接近時，張男不斷用眼睛餘光注意警車的行蹤，甚至在巡邏車接近時迅速上車準備駛離。

警方直覺有異上前攔查，張男一度裝作若無其事還問員警「臨停買個檳榔有事嗎？」警方示意張男下車配合盤查，未料一打開車門，車內馬上竄出陣陣濃濃K他命味，這下換警方反問他「買檳榔沒事，但拉K可能就有事」，隨後果然在車內扶手置物處發現一個上頭還有K他命殘渣的K盤。

張男自知法網難逃坦承拉K，表示見到巡邏車原本要快閃離去，未料特勤員警身手矯捷，還來不及發動車輛就被攔查，他同時供稱，K他命都是從夜店購買的，久久才吸一次解癮，兩年多來都不曾被抓過，沒想到此次僅因買個檳榔就露餡，令人始料未及，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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