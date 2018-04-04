蘇澳台2線小貨車自撞橋墩 駕駛送醫急救不治

蘇澳鎮蘇港路今天下午有輛小貨車自撞橋墩，駕駛送醫搶救。（記者江志雄翻攝）

2018-04-04 17:12

首次上稿 16:23

更新時間 17:11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路舊蘇花公路橋下，即台2線166.5公里處，今天下午1點35分有輛小貨車自撞安全島橋墩，受傷的男駕駛，身上沒有證件，已無呼吸心跳，2點35分救出，送往台北榮總蘇澳分院搶救。

警方根據車牌碼以車追人，查出傷者是名38歲李姓男子，車禍原因由警方調查中，李男因傷勢嚴重，急救後宣告不治。

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