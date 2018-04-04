中團非法賣藝每人月賺20萬！ 「身障周蕙」竟是對嘴

馮建霞被稱讚聲音與周蕙近乎一樣，沒想到竟是非法賣藝集團主嫌，她也承認去年被民眾拍下的演唱片段，確實是「對嘴」。（圖擷取自Youtube）

2018-04-04 15:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕去年有民眾拍下1名失去雙腿的身障女子，在新北市淡水街頭演唱知名藝人周蕙成名曲「約定」，聲音宛如周蕙本人，然移民署新北市專勤隊2日查獲中國身障人士行乞賣藝集團，這名身障女子竟是主嫌之一，她也承認去年被民眾拍下的演唱片段，確實是「對嘴」。

據了解，專勤隊發現自去年開始，陸續查獲逾期居留的中國籍身障人士未持有街頭藝人執照非法賣藝，其中較有名的就是來自四川、本名「唐伯虎」的中國男子，逾期居留在土城違規賣藝遭逮。

專勤隊調查，「假周蕙」35歲女子馮建霞與50歲男友楊有民為此集團之首，由楊男在中國遠端指揮，馮女在台負責管理帳務，自己身兼街頭藝人，操控旗下19名成員在全台灣各大市場違規賣藝，包含馮女在內這20人，全部逾期居留約3至4個月以上，馮女逾期最久，超過1年。

專勤隊表示，這個集團琴棋書畫樣樣精通，其中還包括口足畫家，以及失去雙手用雙腳刺繡的能人異士，若無特殊才藝，就做最一般的街頭行乞。含馮女在內這20人，皆是受楊男安排，以自由行或醫美健檢名義來台，再由馮女依專長分配行乞或賣藝工作，收支統一由馮女管理，平均每人每月能夠進帳暴利新台幣約20萬上下，充分利用了台灣人的愛心。

偵訊時，馮女承認台灣人很友善，也是看中這一點，所以和男友策畫這一切，確實也賺到很多錢。專勤隊表示，包含馮女在內20人，依違反兩岸人民關係條例移送法辦，同時將擇期遣返回中國，專勤隊也將陸續清查是否還有其他共犯停留台灣。