「鍾老闆」的租車行拜菩薩 幹的事卻都傷天害理

警方將鍾嫌（首位）等人拘提到案。（記者許國楨翻攝）

2018-04-04 13:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家租車行掛羊頭賣狗肉，綽號「鍾老闆」的鍾姓業者將車子租給涉嫌從事詐欺的車手或毒品案等撈偏門人士，看準對方不敢張揚心態，以車輛毀損或車牌被吊扣等修車費及營業損失名義，強押被害人到車行獅子大開口暴力脅迫簽立本票，還有被害人因此被打到聽力受損，台中市刑大偵六隊上週將提報治平對象的鍾嫌及共犯共5人拘提到案，訊後依恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方調查指出，有詐欺、妨害自由等刑案紀錄的28歲鍾嫌，平日出手闊綽駕駛賓士CLS等高級進口車代步，2年前在台中市東區開設租車行，因信奉密宗還在車行內供奉金剛手菩薩祈求平安，未料看似正當經營卻是掛羊頭賣狗肉，去年底一名廖姓男子租車後因危險駕駛導致車牌被吊扣3個月，鍾嫌以營業損失為由強押對方到車行逼迫簽下70餘萬元本票，當天廖男先支付2萬元頭期款才得以全身而退。

但事後鍾嫌不斷以通訊軟體或臉書肉搜等方式監控廖男行蹤，並脅迫還款，廖男唯恐有生命安危遠走他鄉，連過年都不敢返家；另還有一名中古車行的楊姓員工則是在租車還車後，被鍾嫌以車輛損壞維修期間影響車行營運為由強押到車行調解，進一步毆打成傷導致聽力受損，最後同樣強逼簽下70餘萬元本票，事後更至其住居所催討還款，致楊男因心生畏懼另住他處躲避迫害。

警方獲報蒐證齊全後，上週五收網到車行查緝，將提報治平對象的鍾嫌及共犯共5人拘提到案，查扣被害人本票、租車契約、電擊棒、西瓜刀、球棒等相關證物，初步清查鍾嫌等人以此手法起碼犯案4起以上，但因車行內出租車輛還涉及多起詐欺及毒品案，研判鍾嫌看準對方不敢報案張揚心態，巧立名目借事生端恐嚇取財。

但鍾嫌在警訊中矢口否認犯行，惟事證明確，警方訊後先將全案依恐嚇取財、組織犯罪嫌條例等罪嫌送辦，並繼續擴大清查。

車行內供奉金剛手菩薩。（記者許國楨翻攝）

鍾嫌出入都以高級進口車代步。（記者許國楨翻攝）

鍾嫌經營的租車行。（記者許國楨翻攝）

警方起出電擊棒及球棒等證物。（記者許國楨翻攝）