破獲收購護照不法集團 檢警懷疑轉售「跑路」要犯

蘇姓主嫌（左）被逮時，辯稱是「別人缺錢要賣護照，才拿錢幫對方。」不為警方採信。（記者黃建華翻攝）

2018-04-04 13:00

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣護照近年在世界多國都享有免簽、落地簽便利優惠，引來犯罪集團覬覦，高雄市刑大偵一隊今天就宣布破獲一個護照買賣集團，逮捕蘇姓等6名嫌犯，涉嫌以每本新台幣5到8千元不等價格收購國人護照，再轉賣黑市人蛇集團，其中部分護照當事人是申辦旅遊被騙，警方提醒國人提高警覺。

高市刑大數月前偵辦一起毒品案，於段姓嫌犯身上起本一本他人的護照，段雖辯稱是「他人寄放。」但警方深入追查，傳喚涉嫌販賣護照的柯姓嫌犯到案後，意外發現幕後有犯罪集團專門收購國人護照，轉售黑市，懷疑是提供國人犯罪冒用護照跑路，或是轉售對岸等涉及犯罪華人使用，方便潛逃海外。

經報請橋頭地檢署指揮偵辦，向上溯源，鎖定收購國人護照的犯罪集團是以表面從事汽車業務的蘇姓男子（22歲）為首，涉嫌自2017年4月起，在高雄市、新北市等地區以每本新台幣5到8千元不等價格收購國人護照，再轉賣黑市人蛇集團牟利！

警方於今年3月察知蘇嫌等集團重要成員藏匿處後，持橋頭地檢署拘票及搜索票，近日分別至新北市、嘉義、台南等地，將護照收購集團仲介成員蘇姓、許姓等6人查緝到案，並查扣收購的護照以及多張男、女身分證件。

蘇嫌等人辯稱，「是對方缺錢要賣護照，才好心拿錢幫助對方」。並否認轉售護照牟利，但檢警初步查出，蘇嫌等人至少已收購7本護照，其中部分為當事人缺錢販售謀理利，還有2名60幾歲的被害人表示「委託代辦出國被騙走護照。」

全案訊後將主嫌蘇男等6嫌，依違反護照條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

偵一隊長陳冠宇分析，警方所查獲護照來源可區分「民眾遭騙」、「民眾失竊」及「民眾自願性販售」等三大類型，因此警方呼籲，針對年長者，常因託付他人代辦出國而遭騙護照，要特別注意代辦者真實身分；另家族式國內外出遊，因其目標顯著且易疏於注意自身財物，容易成為竊嫌鎖定對象，應多注意將財物及護照妥善保管，另對少數民眾因需錢孔急狀態下，而將護照轉賣他人或謊報遺失供他人冒名使用，均係觸犯我國法律行為，警方呼籲民眾切勿以身試法。

此外，護照等同民眾在國外時之身分證，因此民眾無論在國內外對護照務必謹慎保管，避免護照流入不法集團遭變造或冒用。

相關影音

警方起獲蘇嫌等人收購的護照。（記者黃建華翻攝）

警方還起獲不少民眾的身分證，懷疑蘇嫌等人另涉不法，擴大偵辦中。（記者黃建華翻攝）