假稱通靈 要幫女員工擠掉下體隱形「紅點」

2018-04-04 12:23

〔記者陳慰慈／台北報導〕台中一名販賣汽油精的徐姓老闆，對上班第三天的女員工誆稱，和她有7世情緣，神明指示她身上有看不到的「紅點」，若不擠掉會演變成腫瘤而死，女員工半信半疑，任由徐男脫掉褲子，後覺得不對勁才逃離，最高法院日前依強制猥褻罪判徐男徒刑8月確定。

判決指出，有性侵前科的徐男，2016年4月在花蓮搭訕該名被害女子，進一步聘僱女子及其男友為員工，幫他銷售汽油精，未料女員工上班第三天，徐男就找藉口把女員工男友支開，營造兩人獨處機會，再向女員工謊稱，他能通靈，神明告訴他，女員工必須和男友分手，否則會招致車禍厄運。

徐男又誆稱，他與女員工有7世緣分，現在是第三世，神明告知他說女員工身上有看不到的「紅點」，如不由他擠掉，會化成腫瘤，一年內就會死亡，還要求女員工不能把事情說出去，否則會讓男友發生意外死掉。女員工信以為真，跟著徐男驅車到偏僻處，趴在汽車後座上，任由徐男在她腰、臀「擠紅點」。

後徐男又宣稱，「紅點」位置靠近下體，脫下女員工褲子，在下體處「擠紅點」，女員工覺得不對勁說「不要」，多次想起身，都被徐男壓住背部，還指責她「這是神明的指示，妳不要有奇怪想法」，女員工不斷掙扎最終起身穿上褲子，怒而對徐男表示，「我寧願死掉，也不要再擠紅點」，事後女員工男友察覺有異，追問女友，女友不敢「說」，改以「LINE」傳訊將此事告訴男友。

台中地院審理時，徐男辯稱是女員工與男友設局「仙人跳」，勒索100萬元，供詞未獲採信，判刑10月，上訴後，徐男改口認罪，法官痛批徐男利用一般人敬畏神明心理，對女員工伸狼爪，但因與女員工達成和解，改判8月定讞。