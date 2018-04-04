17歲少年約情敵談判 對方撂來8人追砍

新北市五股今日凌晨驚傳街頭鬥毆，警方出動大批警力到場。（記者曾健銘翻攝）

2018-04-04 12:12

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市17歲劉姓少年，因懷疑陳姓女友與另名18歲林男搞曖昧，今日凌晨找人同夥助陣，與對方相約在五股區成泰路談判，孰料一見面後，就遭林男等人持刀追砍，劉少與同行的夏姓友人中刀，所幸2人送醫後無生命危險，警方連夜追查，今晨將砍人的林男、李男。

警方調查，事件起因為17歲陳女在與劉少交往期間，仍跟其林男聊天搞曖昧，讓劉少大吃飛醋，今日凌晨相約在成泰路上的超商前談判，雙方一言不合大打出手，警方獲報後緊急出動快打部隊到場，但行兇一方已逃逸無蹤，經查遭砍的劉少右大腿、臀部刀傷，助陣的夏姓友人左手肘刀傷，送醫後並無生命危險。

劉少事後向警方供稱，林男帶著8名友人到場，一見面就詢問：「誰是陳XX的男友？」隨後就有人持刀，甚至拿催淚噴霧攻擊他們，他們才倉皇逃跑了將近一百公尺，對方見狀才四散逃逸。

蘆洲分局調閱監視器畫面，連夜追查，今日凌晨帶回涉案的林男、李男，初步偵訊2人承認犯行，供稱因為感情糾紛才會憤而行兇，警方將持續追查另外7名涉案人到案說明，訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆罪嫌送辦。