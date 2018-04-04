毒蟲太胖跑不快 警察當街追一下就逮到了

徐嫌的架式座被警方發現一包疑似安毒粉末。（記者黃建華翻攝）

2018-04-04 11:33

〔記者黃建華／高雄報導〕徐姓、張姓2名毒蟲前晚駕車在五福二路上，看到警察立刻車停路旁，其中，體重近百公斤的張男趁機下車離去，警方趨前盤檢，眼尖發現駕駛座旁有疑似毒品夾鏈袋，先控制徐姓駕駛，隨即攔下張男盤問，張轉身就跑，與警方當街上演追逐戰，但跑不過警方被制伏，皮夾內的海洛英散落地上，被依毒品現行犯逮捕。

新興分局五福二路派出所長潘宏炎日前前晚巡邏時，於五福二路上發現一輛自小客車行跡可疑，正打算攔停盤查；未料該自小客車一停靠路邊後，副駕駛座男子下車離去，所長潘宏炎趨前眼尖發現該車駕駛座門旁，有一包疑似毒品夾鏈袋，心知有異，立刻控制住駕車的徐姓男子後（49歲，有毒品前科），趕忙驅車尋找方才自副駕駛座下車的男子。

所長潘宏炎於不遠處路口發現方才下車的張姓男子（52歲、毒品前科），攔下盤查，張男神色慌張，打開皮夾拿取證件卻露出了皮夾內疑似藏有毒品的夾鏈袋；所長潘宏炎見狀立即質問張男，張男卻假借要講電話躲避問話，轉身便跑。

體重近百公斤的張男和身穿防彈衣等數公斤裝備的潘所長，立刻當街上演追逐戰，但張男還是跑不過警方，被追上並壓制在地。

逃逸過程中，張男皮夾內的海洛因毒品夾鏈袋散落地上，遭警方以持有毒品現行犯逮捕。

徐、張兩嫌共持有一級毒品海洛因1.35公克及二級毒品安非他命3.94公克，警訊後被依毒品罪嫌將兩人移送高雄地檢署偵辦。

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