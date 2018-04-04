不滿妻子與他人搞曖昧 徐男夥友人找對方談判被毆送醫

徐男懷疑妻子與他人有曖昧，夥同友人找對方談判，不敵遭毆打成傷 送醫。（記者方志賢翻攝）

2018-04-04 10:42

〔記者方志賢／高雄報導〕徐姓男子懷疑妻子莊女與柳姓男子互有曖昧，夥同陳姓2友人找柳談判，柳也找來5名朋友助陣，雙方大打出手，徐、陳不敵遭柳等人徒手毆打，2人頭部及身體四肢挫傷送醫，警將柳等人帶回依傷害及社會秩序維護法偵辦。

今凌晨1時35分許，高雄市五福一路自來水公園旁傳出有2派年輕人打群架，警方出動快打警力趕赴現場，雙方已無鬥毆情事，警方以優勢警力壓制，將徐、陳2名傷者送醫。高市消防局表示，救護車抵達現場徐男表示頭暈、肢體疼痛，右手肘擦傷，救護人員為他清洗傷口後送醫。

警方查出29歲徐男懷疑妻子莊女與40歲柳男互有曖昧，徐男夥同友人陳男、謝男（2人均28歲）等3人駕車，前往柳男住處找他談判，但柳男不在家。

徐男等人在附近巷弄徘徊，柳男得知後，夥同友人27歲李男、26歲紀男共6人返回住處，雙方在自來水公園旁相遇，一言不合大打出手，徐、陳等2人不敵，對方人勢眾多，遭柳等6人徒手圍毆，同行謝男趁隙逃離並向警方報案。

警方查出，徐男不滿柳男與妻子過從甚密，造成夫妻感情破裂，遂夥同友人前往理論，不料卻遭對方毆打成傷。

警方出動快打警力趕赴現場處理。（記者方志賢翻攝）

高雄市五福一路自來水公園旁傳出有2派年輕打群架，警方出動快打警力趕赴現場處理。（記者方志賢翻攝）

自來水公園旁傳出有2派年輕打群架，警方出動快打警力趕赴現場處理。（記者方志賢翻攝）