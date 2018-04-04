名門婚外情曝光！辜家大女婿爆和小三、小四生2子

胡其龍與妻子辜懷群。（資料照）

2018-04-04 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕辜家大女婿婚外生子！根據《鏡週刊》報導，前台灣水泥公司、海基會董事長辜振甫的大女婿胡其龍，傳出瞞著妻子辜懷群偷吃2女，與小三、小四各生下1子，原本與婚外對象相安無事，但2年前他不再提供扶養費，結果陸續遭小三、小四母子提告，也讓這段名門婚外情曝光。

報導指出，今年2月底、3月初接連被張姓小三、林姓小四母子提起「確認親子關係」訴訟，並要求高額的扶養費用，經DNA鑑定後，確認胡就是小三、小四之子的生父。

據稱林姓小四曾在胡妻子辜懷群的新舞台任職，因此這段婚外情曝光後顯得格外諷刺；且胡在與林姓小四打官司時，打悲情牌過程中不慎自爆自己有小三，林女當下才發現自己並非小三而是小四，且胡與張姓小三的私生子已成年，情節宛如電影《婦仇者聯盟》。

2月26日林姓小四控告胡其龍的官司判決先出爐，法官依調查局做的DNA鑑定報告及林女提供證據，認定林女之子的生父就是胡其龍，判決胡須每月支付4萬多元扶養費給林女之子，到他成年為止，另外還要支付積欠的65萬多元扶養費給林女。

至於張姓小三母子的官司並未如期宣判。對此有知情人士透露，胡其龍聽到與小四的官司敗訴後，研判自己大勢已去，因此很快地與小三達成和解，和解金額不明，但依常理研判，小三應該會比小四拿得多，若比小四少，小三不太可能同意和解。