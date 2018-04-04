出租車酒駕被扣罰單卻要業者繳 訴願翻案

2018-04-04 07:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣謝姓男子去年租車借給友人小明（化名），小明卻因酒駕被告發，機車也被查扣；小明拒繳罰款，警方要求租車業者繳納酒駕罰款等費用，才能領回車輛，否則將拍賣。業者不滿，認為罰款應由酒駕行為人「小明」繳交，扣車拍賣不合理，向宜蘭縣政府提出訴願獲得勝訴，繳交約6000元保管費與移置費後領回機車，免繳9萬元罰款。

謝男去年11月在羅東鎮租借機車，並將機車借給小明；小明酒駕被警方查獲，遭到告發罰款9萬元並查扣車輛。相隔半個多月，小明以沒錢為由拒繳，警方竟向車主（租車業者）追債，要求業者在期限內繳交罰款與移置、保管費用領回機車；若逾期未領回將「依法拍賣」。

此事引起租車業者不滿，他們認為酒駕的是小明，為何業者要幫他繳罰鍰，這種作法不合理，因此向縣府訴願委員會提起訴願。

道路交通管理處罰條例有關領回查扣車輛規定，「前項（被查扣）車輛所有人或其委託之第3人得於保管原因消失後，持保管收據及行車執照領回車輛，《其》違反本條例第35條規定者（包括酒駕等），應同時檢附繳納罰鍰收據」。

縣府認為前述規定的《其》，指的應是酒駕行為人，如果車主沒有酒駕就不適用，現行法規有疑慮。不過，交通部函釋「車輛所有人領車時，應同時檢附繳納罰鍰收據」。縣府見解與函釋不同，縣府表示，交通部函釋超過母法範圍且無強制性，決定不予參考。

縣府指出，酒駕被告發，罰款本就應由行為人繳納，即使未繳交，也有「行政執行法」能對行為人強制執行，在此前提下，以扣車為手段，要求車主或業者繳交罰款才能取車的作法不合理，日前裁定業者訴願成功。

縣府表示，前年九月，羅東也有相同案件提起訴願，當時就判決警方「還車」成為全台首例；其實，台北市、新北市也有類似案例，但租車業者訴願都被駁回，宜蘭這2起是全台「唯二」勝訴的判例。

機車業者說，一輛機車殘值才3萬元，酒駕罰款要9萬，酒駕者不繳，卻要車主繳完全不合理，且車輛被扣期間，營業損失怎麼算？這項判決是「遲來正義」，希望政府修法，以免類似狀況再出現。

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