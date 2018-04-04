8層樓高！ 女子跳濁水溪輕生 消防員垂降搶救

2018-04-04 01:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化溪州大橋發生女子跳橋輕生事件，昨晚9點多，34歲的沈姓女子在大橋邊徘徊，路過的蔡姓男子驚覺有異，要上前叫住時，女子突然從橋上縱下約8層樓高的濁水溪，男子嚇得趕緊報警，彰化、雲林消防隊獲報後出動前往搶救，利用垂降才將沈女救回橋上，緊急送往雲林基督教醫院救治，女子意識模糊，尚未脫離險境。

蔡男表示，當時從西螺要返回溪州，看見一機車奇怪的停在橋上，機車旁有一女子不斷在橋邊來回走動，他覺得女子神情怪怪的，於是把機車停在路旁，準備要過馬路勸住女子，沒想到馬路過一半，她就直接跳下，嚇得趕緊報警。

消防隊表示，昨晚9點46分獲報後出動各式消防車6輛、船艇2艘、救護車2輛，消防人員16人前往搶救，發現女子摔落約距橋面8層樓高的濁水溪河床下，當時水流緩慢，女子被發現時仍有生命跡象，不過意識模糊，對痛有反應，花費近1小時才將女子救回地面，緊急送往雲林基督教醫院救治。

女子到院後，劉姓丈夫趕來探望，向警方供稱，當晚7點多還有與妻子通電話，她表示公司有事，還要處理，就沒再聯絡，未料就接到妻子跳橋電話，感到相當意外。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980