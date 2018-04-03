獨家》官員酒駕被抓 高鐵轉台鐵再騎車酒測值還達0.98

2018-04-03 21:32

〔記者吳欣恬、蔡彰盛／台北、新竹報導〕上週四（29日）晚間，農委會防檢局動物檢疫組組長彭明興到台北市天成飯店出席台灣區動物用醫藥保健工業同業公會會員大會，會後轉車返家途中因騎車明顯搖晃被新竹警方攔檢，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，依公共危險罪移送。

29日晚間11點，新竹市警方在新竹市西大路與食品路口巡邏時，發現一名男子騎機車搖搖晃晃，明顯有酒駕嫌疑立即攔檢盤查，發現男子站都站不穩，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克。

警方核對身分時，彭明興自稱是農委會官員，還向警方求饒，希望執勤員警放一馬，還說如果被移送法辦的話一定會被記過，但警方不為所動，依法移送。警方偵訊時，得知彭明興當晚在台北市有餐會，結束後搭高鐵回新竹，再轉搭台鐵到新竹火車站，然後騎機車回家，沒想到在住處附近，因為太醉騎車搖搖晃晃被攔查。

警方說，彭明興只要花不到100元搭計程車，就可以安全回家，卻因酒後駕車，導致被移送法辦，實在得不償失。

彭明興原任動物防疫組組長，包括禽流感、口蹄疫以及狂犬病等相關防疫會議都能看見彭的身影。彭明興自4月2日起調任動物檢疫組組長。因此29日大會當天，眾多動物用藥品業者在席間也順道為彭舉杯歡送，讓他喝了不少。

農委會官員酒駕非首例，2013年6月前林務局台東成功工作站主任王專吉酒駕肇事，撞死就讀大學的吳姓兄妹兩人，被判刑8年半。事發後林務局修訂內規「員工工作紀律管理要點」，明訂酒駕者依公務員懲戒法等規定處理，該年度考績考列丙等，約聘僱人員和臨時人員予以解聘。如果員工在辦公時間酒駕，則直屬長官也要連坐記過一次。

對此，防檢局局長馮海東表示，防檢局並未有類似的內規，會根據行政院的「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」進行開會處置，依原則中的建議懲處基準，「吐氣酒精濃度達每公升0.4毫克以上者」至少記一大過。

彭明興本人受訪時則連聲否認，直說「沒有、沒有」。