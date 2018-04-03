補教名師莫孟衡諷美女律師酒店化 當庭賠6萬道歉獲撤告

執業3年的黃靖芸，是近年竄紅的年輕美女律師，外型神似藝人徐懷鈺。（截自黃靖芸臉書）

2018-04-03 19:36

［記者張文川／台北報導］刑事訴訟法補教名師「撲吼獅」莫孟衡，去年初在臉書分享美女律師黃靖芸的粉絲專頁，並留言「現在律師都酒店化了」、「躺著賺也是要會樂器的」，被黃靖芸控告公然侮辱；台北地院今開庭，經法官協調近3小時，終於當庭達成和解，莫孟衡當場交付6萬元、簽名立下道歉書，並起身向黃女一鞠躬道歉，獲得諒解，當庭撤回告訴。

依雙方和解內容，黃靖芸會將6萬元和解金，全數捐給婦女或性別平等社團，並在她的臉書粉絲團貼出莫孟衡的道歉信。雙方庭末時起身大和解，莫孟衡鞠躬後還伸出手問：「要握手嗎？」，黃靖芸笑說：「應該不用了吧」予以婉拒，雙方都了結了一場官司。

莫孟衡曾是台灣大學博士班、公費留學考試榜首，出版過「刑事訴訟法題型破解」、「任何人都可以學會的解題術─刑事訴訟法」等補教專書，在司法特考補教圈名氣響亮；而執業3年的黃靖芸，是近年竄紅的年輕美女律師，外型神似藝人徐懷鈺，所經營的粉絲專頁擁有近3萬名粉絲追蹤。

檢方調查，去年1月24日，莫孟衡在臉書分享黃靖芸的臉書粉專「黃靖芸律師。生活法律沙龍」上，留言提及酒店化等字眼，之後又在該留言下方回覆「為什麼不說一杯茶多少錢？有沒有外送？」、「…就算躺著賺也是要會樂器的」等。

黃靖芸經友人截圖告知，認為自己年輕女律師的形象被物化，控告莫男公然侮辱，北檢認為莫男是司法專業的補教名師，臉書有上千名追隨者，卻對剛執業的女律師心生輕蔑，使用「酒店化」等雙關語評論對方，確已損及黃的人格，今年1月起訴。

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