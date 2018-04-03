您認同嗎？酒駕撞車辯稱拿衛生紙 法官判他無罪

2018-04-03 21:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕您認同嗎？南投縣謝姓男子開車於台中市區內追撞前方汽車，車損不嚴重，謝男酒測濃度為0.22毫克，雖未達0.25毫克的公共危險罪標準，但因肇事而被警方依公共危險罪法辦，謝男辯稱他沒有醉酒，呼氣的酒精反應，是前一晚喝啤酒尚未完全代謝，撞車主因是他要拿衛生紙，汽車不慎往前滑行，法院採信他的辯詞，認為謝男案發後沒有步伐不穩、胡言亂語等酒醉現象，呼氣雖有酒精反應，但尚未達到不能安全駕駛的程度，判決謝男無罪確定。

判決書指出，謝男去年5月15日上午8時許，於台中市向上路與環中路交岔路口追撞前方汽車，雙方車損不嚴重，謝男酒測數值0.22毫克，警方認為謝男醉酒而追撞前車，依公共危險罪嫌法辦，台中地檢署則認為，依據交通部運輸研究所出版的「駕駛人行為反應之研究─酒精對駕駛人生理影響之實驗分析」，國人每小時的呼氣酒精代謝率為每公升0.0628毫克，謝男酒測時間是當天上午8時26分，他於當天上午7時40分開始開車，檢方推估他開車上路時，呼氣酒精濃度為0.268毫克，已超過公共危險罪的0.25毫克，據此將他依公共危險罪起訴。

謝男卻辯稱說，他是前一日晚間10時至12時喝啤酒，事隔7個多小時後才開車上路，他並未醉酒，酒駕也非肇事主因，當時他與前車都是暫停等候紅燈，他挪動身體拿衛生紙時，車子往前滑動而碰撞，與酒駕沒有關係。

台中地院一審採信他的辯詞，判決他無罪，檢方不服上訴二審，台中高分院認為，檢察官依據運輸研究所的研究，推論謝男上路時，酒精濃度達0.268毫克，但這項研究的對象只有13人，平均年齡24歲，代表性不足，且酒精代謝又與體重、年齡、疲憊與否相關，難以推論謝男上路時酒測超過0.25毫克的公共危險罪標準。

二審強調，謝男只是汽車滑行輕微碰撞前車，與醉酒常見的蛇行、逆向、忽快忽慢等異常狀況不同，更重要的是，謝男酒測時，並無語無倫次、意識模糊、呆滯木僵、搖晃無法站立等醉酒狀況，畫圓測試也合格，顯示他當時未達不能安全駕駛程度，謝男酒測既然未達公共危險罪標準，又沒有其他證據可以證明他醉酒不能安全駕駛，據此判決無罪，全案確定，檢察官不能再上訴。