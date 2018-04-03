軍校新生跑五百障礙丟了命 陸軍司令部判賠476萬

2018-04-03 18:23

〔記者楊國文／台北報導〕軍校新生受訓跑500公尺障礙，竟會丟了命？6年前，空軍航空技學院周姓18歲新生全副武裝參加500公尺障礙訓練，當他第三趟爬行穿越「低絆網區」時，因身體不適，送醫後不治。周生父母質疑兒子遭不當操練致死聲請國賠，授課的謝姓上尉教練被依業務過失致死判刑6月、緩刑2年，高等法院認定謝姓上尉過失和周生死亡有因果關係，今判陸軍司令部應賠家屬476萬元；可上訴。

陸軍司令部主張，謝姓上尉操課時未違反相關規定，當時雖是7月盛暑，但已避開正午炎熱時段，是在上午10時30分許操課，且事前已給周生等入伍新生充份喝水，周生也未表示有任何不適，周生突然有高溫病症狀，且在緊急送醫仍不治，可見操練和周生死亡間並無因果關係。

不過，高院認為，周生死亡前發生高溫病過程，是在舉手表示身體不舒服後，隨即昏倒被送醫，可以認定他當時是處於高溫病第二階段的「熱衰竭」時已撐不下去後，舉手示意隨即發生第三階段的「熱休克」結果，可見周生是在當時38度高溫、因激烈運動及不利環境下引發高溫病，而謝男是授課教官，卻未發現周生當時身體明顯不適，有過失責任，陸軍司令部應負起國賠責任。

高院也認定，周生未在感覺身體不適的高溫病最初階段，即發生「熱痙攣」時即舉手示意，卻錯誤地「硬撐」，以致發生不治憾事，周生自身也有3成的過失責任，因此陸軍司令部須負責7成過失責任，今判須賠周生父母476萬元。