小孩玩球滾到路邊釀車禍 家長嗆車主「去告那顆球」

馬路邊的孩童玩球釀車禍，孩童家長們到案卻互相卸責，還嗆車主「要告就去告那顆球」，引起熱議。示意圖。（路透）

2018-04-03 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕近日1名機車騎士經過小孩玩球的馬路邊時，突然球滾到路中間，導致機車騎士發生車禍，必須住院休養8個星期。事後，小孩們的家長到警局不僅「互踢皮球」，甚至反嗆機車騎士「要告就去告那顆球」。受傷騎士的同事聽聞，忍不住發文幫她抱怨，引起網友熱議。

原Po在臉書社團「報怨公社」發文抱怨，她的同事近日騎車經過3個正在玩球的小孩旁，突然球滾到馬路上，同事閃避不及，壓到球「雷田」（摔車），手部骨折打石膏，休養時間長達8週，工作也停擺。

事後，3個小孩的家長被傳喚到警局，不僅互推責任，甚至嗆原Po的同事「要告就去告那顆球」，原Po的同事因為想趕快結束這起糾紛，最後以1人賠6000元，共1萬8000元達成和解。

原Po表示，該同事被家人和其他友人知道被罵到臭頭，認為賠償金額過少，光是「兩個月的薪水加上醫療費，卻只以1萬8000元和解」，家長這種態度看來也沒有得到教訓，「難道要讓家長再放任小孩在馬路上玩球，造成車禍又說是球的問題嗎？」

貼文一出，引起網友熱烈回響，紛紛留言「你同事人也太好」、「1個人賠18000還差不多」、「嗆我告那顆球的話，我可能會把他打成一顆球」、「家長：我家孩子很乖，都是小皮球教壞我小孩的」、「以後車禍都只能告『車』了」、「這件事情錢不是最重要的，是應該要讓對方家長要學到教訓，不然下一次他的小朋友或另一個騎士，未必像這次這麼幸運」。