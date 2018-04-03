母同居人伸狼爪 FaceTime救了她

2018-04-03 17:53

〔記者王定傳／新北報導〕潘姓男子去年對同居人的女兒小美（化名）下藥，趁她沒力時，伸狼爪摸胸、親吻，小美以微信及「FaceTime」視訊向朋友求救，其朋友見到小美在視訊內大喊「不要摸我」，與正好回家的小美母親上樓救人；新北地院依以藥劑強制猥褻罪，判他4年徒刑，可上訴。

檢警調查，去年3月30日凌晨，潘男趁同居人外出時，以要談論「妳媽媽的事」為由，把小美拐進房間，要她放鬆一點，倒了一杯紅酒，光明正大在她前面添加安眠藥，騙稱是鹽巴。

小美不疑有他，加上她舅舅在家，喝下一杯半紅酒後，覺得全身無力、意識恍惚，慘遭猥褻，小美雖有抵抗、拒絕，但其舅舅以為潘男與小美母親吵架，沒多理會。

由於小美當時跟朋友約好外出用餐，察覺身體出異狀時，趕緊透過微信向朋友求助，但卻因意識不清，打不出完整字句，其朋友察覺怪異，以「FaceTime」與小美視訊，驚見小美大喊「你不要碰我、不要摸我、走開！」等，還有親吻的聲音，畫面模糊。

小美朋友焦急不已，正好碰到小美母親返家，2人一同上樓救人，小美見到家人趕到，痛哭失聲，後因藥效發作，完全不省人事；潘男坦承對小美伸狼爪，到又推說，只是不小心拿到自己要喝的紅酒給小美，否認故意下藥。

由於小美乳房驗出有潘男DNA、尿液中有安眠藥成分，加上潘男有身心疾病可取得安眠藥，合議庭不採信其誤拿、添加鹽巴等辯詞，斥責他漠視女性身體自主權，惡性非輕，雖以10萬和解，但依小美所述，這是她母親以「自殺」相逼，她才簽下和解書。