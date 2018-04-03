友人債務糾紛燒過間 男住處遭開槍示威 警追出兩突擊步槍

警方從涉開槍的陳姓槍嫌據點起獲兩把突擊步槍及二十五顆子彈。（記者王俊忠翻攝）

2018-04-03 20:30

〔記者王俊忠／台南報導〕今年3月22日凌晨台南市安平區怡平路民宅遭人開槍案，警方追查多時，2日晚間到台中逮獲綽號五百的陳姓槍嫌並起獲兩把突擊步槍、子彈25顆。警方查出，陳男是與周男的友人有債務糾紛、到此處談判時開槍示威。陳男則辯說是不小心擊發。

3月22日凌晨，住在南市安平區怡平路的周姓男子住處遭人開槍，市警四分局獲報前往發現該民宅鐵捲門上方有1個清晰彈孔，現場並拾獲彈殼與變形彈頭各1枚。

屋主周姓男子告訴警方是其綽號「阿呆」的友人與趙姓女子的丈夫陳男（43歲、綽號五百）之間有金錢糾紛，相約到該處談判，未料談判不成，陳嫌夥同多名友人到場助勢，並拿不詳槍枝朝鐵門上方射擊1發後離去。

南市警四分局會同刑事局與台中市警方組成聯合專案小組，持續調閱周邊監視器影像與查訪資料交叉比對，輔以資料庫大數據分析陳嫌逃逸方向與藏匿地點。專案小組跟監追查多日，終於在2日晚間10時許在台中市軍功路1家汽車旅館逮獲陳嫌；陳並帶警方到彰化八卦路產業道路鳳梨園樹下起獲突擊步槍2把、彈匣2個及子彈25顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

訊時，陳嫌供稱當天因其友人與對方在案發處談判，擔心遭到對方欺壓，才帶長槍前來，本來只是想嚇嚇對方，但是到民宅門口試探時不慎擊發，隨即駕車逃逸，很害怕警方找上門，都不敢聯繫親友，也不敢回家探望1歲大兒子，只能每天躲在小旅館休息。但對於警方能找到他感到訝異；至於槍械來源？警方會持續溯源追查。

  • 監視器拍下陳姓嫌犯持長槍對民宅開槍示威影像。（記者王俊忠翻攝）

    監視器拍下陳姓嫌犯持長槍對民宅開槍示威影像。（記者王俊忠翻攝）

  • 受害的周姓男子位於台南市安平區怡平路住處鐵捲門遭人開槍出現彈孔。（記者王俊忠翻攝）

    受害的周姓男子位於台南市安平區怡平路住處鐵捲門遭人開槍出現彈孔。（記者王俊忠翻攝）

相關關鍵字： 債務糾紛 突擊步槍 開槍示威