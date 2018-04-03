友人債務糾紛燒過間 男住處遭開槍示威 警追出兩突擊步槍

警方從涉開槍的陳姓槍嫌據點起獲兩把突擊步槍及二十五顆子彈。（記者王俊忠翻攝）

2018-04-03 20:30

〔記者王俊忠／台南報導〕今年3月22日凌晨台南市安平區怡平路民宅遭人開槍案，警方追查多時，2日晚間到台中逮獲綽號五百的陳姓槍嫌並起獲兩把突擊步槍、子彈25顆。警方查出，陳男是與周男的友人有債務糾紛、到此處談判時開槍示威。陳男則辯說是不小心擊發。

3月22日凌晨，住在南市安平區怡平路的周姓男子住處遭人開槍，市警四分局獲報前往發現該民宅鐵捲門上方有1個清晰彈孔，現場並拾獲彈殼與變形彈頭各1枚。

屋主周姓男子告訴警方是其綽號「阿呆」的友人與趙姓女子的丈夫陳男（43歲、綽號五百）之間有金錢糾紛，相約到該處談判，未料談判不成，陳嫌夥同多名友人到場助勢，並拿不詳槍枝朝鐵門上方射擊1發後離去。

南市警四分局會同刑事局與台中市警方組成聯合專案小組，持續調閱周邊監視器影像與查訪資料交叉比對，輔以資料庫大數據分析陳嫌逃逸方向與藏匿地點。專案小組跟監追查多日，終於在2日晚間10時許在台中市軍功路1家汽車旅館逮獲陳嫌；陳並帶警方到彰化八卦路產業道路鳳梨園樹下起獲突擊步槍2把、彈匣2個及子彈25顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

訊時，陳嫌供稱當天因其友人與對方在案發處談判，擔心遭到對方欺壓，才帶長槍前來，本來只是想嚇嚇對方，但是到民宅門口試探時不慎擊發，隨即駕車逃逸，很害怕警方找上門，都不敢聯繫親友，也不敢回家探望1歲大兒子，只能每天躲在小旅館休息。但對於警方能找到他感到訝異；至於槍械來源？警方會持續溯源追查。