小男童調皮趴在後車廂 婦人居然逕自開車

婦人疑似管教兒子，竟不顧趴在後車廂的小男童，多次佯裝開車要離去。新竹縣政府社會處表示將介入調查。（擷取自臉書「黑色豪門企業」）

2018-04-03 19:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮今天下午疑似有一名婦人管教兒子，多次佯裝開車要離去，一度還下車拿雨傘丟擲、作勢追打；小男童似乎害怕被拋下，索性攀在小客車後車廂上，但婦人不理會，上了駕駛座，居然讓車慢慢往前滑行了數公尺。新竹縣政府社會處表示，將介入調查家長是否管教不當。

有民眾在臉書「黑色豪門企業」上貼文，指今天下午2點許，在竹東鎮中正路兒童公園旁，直擊疑似虐童，網友留言說「不管小孩子怎樣，也不可以這樣對待」。畫面顯示，小男童疑似做錯事，不斷向母親哭喊「媽媽，我下次不會了」；但母親逕自坐上車子，不理會趴在後車廂哭喊的兒子。

畫面顯示，婦人不顧兒子哭趴在車廂上，慢慢往前行駛或倒車數公尺後，下車拿雨傘作勢追打兒子，又對兒子丟擲雨傘，還用手推兒子，令民眾看不下去。

警方表示，經初步了解，影片中的婦人帶3個小孩到公園玩；因為感覺快要下雨了，想回家收衣服，但大兒子不願上車，婦人一時氣憤，才出現影片中狀況。因畫面中的行為具有危險，將通報婦幼隊了解。

社會處表示，影片中的小男童年約小學一年級，疑似家長的婦人可能為了達到威嚇作用，而做此管教；該處將調查該名婦人是否管教不當；如果情節重大，將依「兒童及少年福利與權益保障法」處置，後續也將進行家庭訪查，了解是否為高風險家庭，並與家長溝通管教方式。

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