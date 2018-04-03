史上最強路霸！車停路邊6年未開單 連公所劃紅線都避開

2018-04-03 17:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕史上最強路霸車！苗栗縣頭份市居民反映，在節約街上一輛黑色轎車停放在路邊，時間長達6年都未移走，附近居民表示，該車長期棄置在路邊，市公所劃設紅線時也無計可施，只能在車前後畫紅線，獨漏車子停放處，形成車輛前後有紅線，獨獨車底無紅線的怪象，警方也因該處無紅線而未開單，使附近民眾感到十分困擾。

頭份市公所表示，去年9月時於該路段劃設紅線，但該車輛就已停放在該處，有請警方聯絡車主移車但未聯繫上，所以就在前後段皆塗紅線，獨獨漏掉該車底。公所工務課稱，畫線前有張貼告示請附近車主移車，但因遲未聯絡車主，公所也無權擅自移車，因此只能任車子霸佔路邊。

但民眾質疑，公所委請包商劃線後卻未確實驗收，有行政怠惰之嫌。公所工務課解釋，若請包商移車恐引發爭議，因此只能任由車子佔用，公所也無計可施，而該路段原可開放路邊停車，但因民眾陳情後才劃設紅線，但劃設一個月後，又接獲附近居民及里長反映，該路段寬幅逾8米，足可開放路邊停車空間，決議將塗銷該路段紅線，將於下週塗銷。

頭份警分局則表示，該車停放在白線上，且未嚴重影響交通通行，故未開單。而接獲民眾檢舉後，於今早依妨害他車通行開罰，且循線聯絡上車主，下午5點已利用吊掛機具將該車拖吊。

警方強調，車輛停放於白線上，佔用到車道仍屬違規，但若未嚴重影響人車通行，原則上會提供民眾方便，不主動開單，若接獲民眾檢舉則會視情況取締，並通知車主移車。