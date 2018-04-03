「機車沒路權？」女騎士質疑受傷還要賠 交警澄清

2018-04-03 16:31

〔記者歐素美／台中報導〕劉姓婦人於105年騎機車從台中市豐原區到潭子區上班，途經潭子區中山路矽品公司前的公車站，因公車停等擋路，她就切到內側車道，結果慘遭後方貨車撞傷，住院兩個多月，左腿嚴重受傷，目前還在復健，擔心工作不保，但求償無門，法院還判她要賠償公車及貨車損失，讓她心有不甘，質疑「難道機車就沒有路權？」

劉婦表示，105年10月14日上午7點左右，她騎機車要到公司上班，行經潭子區中山路矽品公司前，因公車停在前方擋路，她就切到內側車道行駛，結果慘遭後方貨車撞傷，機車再撞及公車，劉婦不僅機車幾近全毀，左腿並嚴重受傷，住院兩個多月，目前還需持續復健及開刀，工作也連帶受影響，擔心工作不保。

劉婦控告公車及貨車司機傷害，但車禍案件送到台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，委員會認定其「遇車前狀況貿然往左變換車道，未讓左側直行車先行，為肇事原因」，公車及貨車皆無肇責，法院也判決不起訴，劉婦不但無法獲得賠償，還要賠償公車及貨車損失，讓劉婦覺得很不平，質疑公車違規停車擋住其去路，貨車未注意車前狀況，難道都沒有肇責？難道機車族就沒有路權？並質疑車輛行車事故鑑定委員會是私人機構不夠公正。

豐原分局豐原交通分隊表示，車輛行車事故鑑定委員會是由專家學者組成的第三方公正單位，採多數決，鑑定結果比警方初判更具公信力。

豐原交通分隊指出，劉婦的案件，因公車停在公車停等區，當然是公車優先，公車的車輪雖略壓到區隔快慢車道的白線，但不影響其他行車，所以不算違規停車，因劉婦是突然「變換車道」，並非原本就行駛在內側車道，後方貨車閃避不及才撞上，所以貨車不用負擔「未注意車前狀況」肇責。