老伯騎車拖行幼犬僅罰鍰 楊懷民率眾控告

2018-04-03 15:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣日前發生幼犬遭人騎機車用捕獸夾拖行至皮開肉綻，殘忍行徑令彰化縣動物防疫所決定對施虐的林姓男子施以罰鍰，負責照料受虐狗的「台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會」認為林犯後態度不佳且毫無悔意，理事長楊懷民今日率領協會成員到彰化地檢署控告林男違反動物保護法第25條等罪，要求進一步追究刑事責任。

上月12日下午，民眾路過台17線彰化王功路段，目睹一位60幾歲阿伯騎機車用鐵鍊綁著一隻約3個月大幼犬拖行，幼犬左、右雙足還被捕獸夾夾住，全身被摩擦到皮開肉綻，路人連忙制止並送往動物醫院，診斷發現幼犬有腦出血、大面積創傷、右前第三趾骨裂及碎石大量進入左肩、右大腿組織內等。

受傷幼犬被送往「台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會」照顧，協會憤而在臉書公布惡行，上月29日彰化動防所會同警方找到虐狗的林姓男子，並在其住處找到6具捕獸夾，但林男供稱，捕獸夾是抓老鼠用的。初步調查，林男依涉違反動物保護法，可處1萬5千元到7萬5千元罰鍰。

對此判罰楊懷民認為過輕，上午與協會一行20餘人前往彰化地檢署遞狀提告，大喊「保護生命、拒絕虐待」。楊懷民說，這隻淒慘遭虐幼犬雖撿回一命，卻可能因為動保法規範缺失，最後只能以行政法罰款了事，對加害人無法訴諸刑責，達到遏止殘虐動物行為目的。

楊懷民也說，台灣的法令，除非虐狗致死或成殘，否則最後恐淪行政罰了事，而國外許多國家只要涉虐狗就是1年以上有期徒刑，而這次事件中的幼犬，差點一命嗚呼，不能只有行政裁罰，希望國內更重視對於動物的保護，希望若法令不足之處，能夠修法更保護動物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，本案是否已達動物保護法所規定「嚴重肢體殘缺」或「重要器官功能喪失」程度，仍有待進一步調查、釐清，該署受理後，會儘速分案指派檢察官偵辦，查明事實，嚴懲違反人道精神凌虐動物行為。

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