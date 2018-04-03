喝酒騎車沒開燈拒攔查 警所長制止慘被拖行受傷

2018-04-03 15:08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣警方上月30日晚間巡邏，發現1名騎士沒開車頭燈，鳴笛攔查，沒想到對方「催油門」想逃，中埔分局三和派出所長朱政丞為了制止．拉住對方車尾，卻不慎跌倒，左肩胛骨骨折，至今仍在醫院療養；警方今早將逃逸的戴姓騎士抓捕到案，還發現他因酒駕通緝在案，訊後依不能安全駕駛通緝及妨礙公務罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

三和派出所所長朱政丞與警員林昆徹，上月30日晚上7點38分在台18線（阿里山公路）巡邏，發現1名騎士沒開大燈，朱、林2人立即尾隨喊話及鳴笛攔查，但該騎士仍不甩警方，騎車給警察追。

警方追逐至中埔鄉鄉道嘉139線時將騎士攔下，朱政丞下車要伸手拉住機車時，騎士卻迴轉加速逃逸，朱政丞被拖行跌倒受傷，左側肩胛骨閉鎖性骨折及脫臼，手術後仍在嘉義長庚醫院靜養。

警方依車牌查出，該名騎士是住在中埔鄉和美村的戴姓男子（60歲），他在去年9月因酒後駕車，被法院判決確定後沒到案執行，本月2日遭嘉義地檢署通緝。

警方今早前往他的住處逮人，戴男在警詢時，坦承被攔查前因有飲酒，一見警車害怕，才會逃逸，當時只感覺肩膀有被碰一下，並不知道有員警因此受傷，對此感到抱歉。

朱政丞今天透過錄影向各界的關心表達感謝；他說，會儘早返回工作崗位，為治安工作繼續奮鬥。

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