17歲愛貓遭6犬咬死 飼主懷疑有人放狗獵殺

2018-04-03 14:38

〔記者邱灝唐／台南報導〕北部近年來不斷發生狗咬貓案件，但類似的情節也在台南上演，東區仁和路一隻17歲的大橘家貓，上個月25號凌晨在家門口遭6隻大型狗咬死。由於懷疑有人放狗咬貓，戴姓飼主傷心得找議員曾順良召開記者會，並要求動保處找出兇手。

曾順良帶著東區市議員參選人曾信凱及女兒曾榆珊召開記者會，強調無法坐視人為的狗咬貓案件，才邀集相關單位調查清楚。戴姓飼主表示，橘貓「Jaly」17年已經陪伴他們17年，由於愛貓凌晨常常偷溜出家門玩耍，多次阻止無效只好放任，沒想到上月25號凌晨卻被6隻大狗分屍咬死，而且地點僅在家門口，過程不到1分鐘。

不過，這起案件並非首例，與會的台灣流浪動物救援協會台南分會長徐滿惠表示，住在大同路附近的居民年初時就反映，曾於半夜1點多看到1名男子開著白色廂型車，載著6、7隻大型狗放入巷道內獵殺街貓，附近的街貓都快死光，有些住户看不過去等在路邊要打該男，但對方相當機警，見狀不對立刻閃人。

對此，台南市動保處處長吳名彬表示，同仁在接獲訴後，上月27、28日都有到案發現場，都沒有發現這群狗，未來將配合動保團體揪出兇手；對於相關刑責，動保處表示，根據動保法規定，只有人虐待動物會涉及刑責，最重可處兩年徒刑，如果是人為操作讓狗咬貓，可能只能罰5到25萬，但後者是否能比照前者負上刑責，可能要再研究適法性。

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