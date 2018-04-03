難忍消毒水異味 老翁持刀砍妻潑汽油與警對峙

台中市一名宋姓老翁持菜刀砍傷妻子，接著持刀自殘並潑灑汽油，與警方對峙約半小時，警方趁他累了，把刀放在桌上，衝入屋內壓制送醫。（記者張瑞楨翻攝）

2018-04-03 14:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市65歲宋姓老翁10多年前因中風而個性大變，曾有淋汽油自焚未遂記錄的他，今天（3日）中午因住處附近消毒，妻子又把落地門打開，味道難聞導致他情緒失控，他先質問妻子「妳是故意的」，之後持菜刀砍傷妻子，再自殘並潑灑汽油，持刀與打火機與警方對峙約半小時，警方趁他累了，把刀放在桌上，衝入屋內壓制送醫，宋妻左肩膀2處刀傷，無生命危險，他的左手臂多處自殘的刀傷，正在醫院手術中。

台中市警局三分局勤工派出所調查，宋宅一家四口同住，宋姓老翁原本從事早餐店工作，10多年前中風，腦部功能受影響，再加上身體欠佳，個性因而轉變，經常併發躁動或憂鬱症狀，往年曾有淋汽油自焚獲救紀錄，今天中午住家旁的市場噴消毒水，味道有點難聞，他把住處的落地門關閉，不料，宋妻去倒垃圾時，把門打開，味道飄入屋內，引發宋姓老翁情緒，質問妻子「妳是故意嗎？要讓我聞這種味道嗎？」，進而持菜刀先砍傷妻子的肩膀，再於廚房內潑灑汽油。

警方抵達前，奪門而出的宋妻已先被送醫，宋姓老翁在客廳內，右手持菜刀與打火機，隔著門窗與屋外的警察與消防人員對峙，他沒有說明對峙原因，僅不斷告訴警察與消防人員「不要進來」，警方不敢貿然進入，見他不斷拿菜刀砍自己左手臂自殘，鮮血不斷流下，約半小時後，見宋男累了，把菜刀放在桌子上，警方趁機衝入壓制送醫手術，目前暫時無生命危險。

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