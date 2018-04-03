宏碁公主鬧婚變 曖昧男師潛入套房外偷聽8秒被訴

2018-04-03 14:09

〔記者錢利忠／台北報導〕宏碁集團創辦人施振榮的小女兒施宣榕，與第一金證券董事長、立委葉宜津的弟弟葉光章，兩人結婚16年傳婚變，葉光章懷疑施宣榕與管樂老師陳豪恩有染，陳豪恩還潛入葉位於北市仁愛路的大樓，附耳在門外偷聽，為此控告陳妨害家庭及侵入住宅；此案經高檢署發回再議，台北地檢署依侵入住宅罪將陳起訴，妨害家庭部分仍不起訴。

葉光章指控，自2016年開始，施宣榕即與小孩的管樂老師陳豪恩同進同出，兩人不僅同遊日本、開房間、在車上共處、逛街，甚至還互動親密地拿湯匙餵食，施宣榕每週還進出陳男的住處2至3次。

葉光章提告指出，前年9月24日晚上7點多，陳豪恩趁大樓保全不注意，潛入他位於北市仁愛路的套房大樓，在門外附耳偷聽屋內動態長達8秒，之後被保全發現後，陳豪恩才快跑逃離。

陳豪恩庭訊時否認所有指控，指施宣榕懷疑丈夫在外金屋藏嬌，才委請他到該間套房查看，他原先並不認識葉光章，也沒介入別人的家庭。

北檢原認定陳豪恩的罪證不足，將他不起訴，但葉光章不服並向高檢署聲請再議，此案發回北檢續查後，檢方認為陳豪恩潛入葉光章的套房大樓，在門外附耳偷聽的行為，已涉及侵入住宅。

至於陳豪恩被控與施宣榕有染的部分，檢方勘查葉光章提供的蒐證照片後，雖認為兩人確有出遊等親密舉動，但無法僅憑照片推斷兩人有發生性關係，所以認定妨害家庭的部分罪證不足。