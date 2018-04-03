不法所得上億！「黑心海帶」二審改判無罪 檢將上訴

檢方指控潘姓夫妻加工製造「黑心海帶」案，高雄高分院（如圖）二審逆轉改判潘姓夫妻無罪，雄檢將上訴。（記者黃建華攝）

2018-04-03 14:01

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署3年前偵辦潘姓夫妻涉嫌以「碳酸氫銨」等工業級原料浸泡海帶，加速軟化，粗估賣出3114公噸被國人吃下肚，一審判2人各1年2月，但潘姓夫妻堅稱加工合法，上訴二審大逆轉，高雄高分院認為，添加物皆符衛福部公告標準，只是未取得許可證，應依食安法行政裁罰，改判潘姓夫妻無罪，仍可上訴。

檢方表示，已收到判決書，將開會研議上訴。潘姓夫妻的加工住址因電話無人接，無從得知2人對獲判無罪的反應。

判決指出，潘女、陳姓丈夫2002年起在高雄鳳山、大樹區從事海帶加工，向化工原料行購入銨粉（碳酸氫銨）、鹼粉（碳酸鈉）、礬粉（銨明礬）、保險粉（低亞硫酸納）、冰醋酸，將海帶產品泡清水膨脹，換3次清水後加入礬粉讓海帶變硬，隔天再加入鹼粉、銨粉，過半小時變軟再換3次清水，最後用保險粉做為保鮮，就販售至高雄多個市場，給消費者食用。

經統計，2002年至2015年3月高市衛生局通報情資給檢方查獲後，估計3114.6公噸被民眾吃下肚，不法所得8800萬到1.5億元之間，業者雖喊冤「我自己也這樣吃」，仍被檢方起訴，並痛斥潘姓夫妻貪圖不法利益，視國人健康如無物，向法院求處重刑。

高雄地院一審認定潘姓夫妻使用多達5種非食用級之添加物，依共犯食品添加未經中央主管機關許可之添加物而販賣罪，各判1年2月徒刑，併科罰金110萬，扣不法所得428萬1375元。

不過，潘姓夫妻堅決否認違法，上訴二審強調添加物是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」准用品項，二審合議庭審理發現，食品添加物標準的正面表列，碳酸氫銨、銨明礬列第6類「膨脹劑」，碳酸鈉列第7、14類，低亞硫酸納列第3、4類，冰醋酸第11類，皆屬可添加物。

高雄高分院審結認為，5種添加物雖合法，改判潘姓夫妻無罪，但認為2人未事先取得「食品添加物許可證」，主管機關仍應依違反食安法18條，可處3萬以上、300萬以下行政裁罰。