思覺失調撞死父親獲減刑，逆子悔意流形式判無期刑

2018-04-03 13:40

〔記者黃捷／台北報導〕25歲孫姓男子因衣著問題與61歲父親起口角，一氣之下開車撞死父親，士林地院認定他犯案時受思覺失調症影響，辨識行為、控制能力下降，依刑法19條減刑，但因犯後態度不佳，悔意流於形式，仍依殺害尊親屬罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

孫男去年3月19日陪同父親外出訪友，因衣著問題被父親責備，父子倆起了口角，他心生不滿，與開車中的父親拉扯。孫父氣得下車離開，孫男接手駕駛後，竟從後方撞死父親逃逸。

孫男開庭時為自己辯解，聲稱父親從小對他暴力相向，還常常帶其他女人回家做愛，他覺得撞到的其實是替身，根本不是親生父親，卻又多次表示他很愛父親，希望能跟父親道歉，知道自己錯了。

士林地院調閱病歷，發現他從13歲就出現幻聽、憂鬱及認知功能下降等症狀，但因自己及家人病識感差，未持續尋求治療，導致病情惡化。

士林地院並委託精神科醫師、心裡醫師對孫男鑑定，結果指出他與父親爭吵時，引發對父親的「被害妄想」、「關係妄想」及「替身妄想」，衍生對父親的憤恨，進而殺人，顯見當時受病情影響才犯案。

另由於孫男並未挑選地點，而是見到父親的背影，就在光天化日、眾目睽睽之下犯案，事後也未躲藏，把車直接開回家後，再搭乘大眾運輸工具外出用餐，讓警方循監視器很容易就找到他，可見他行動欠缺組織性、條理性，辨識行為能力較常人為低。

不過，孫男開庭時面對法官問題不僅避重就輕，還要求調查許多與案情無關的事情，每次口頭道歉也都流於形式，難認有悔意，若判處自由刑，不僅與他的犯行不相當，也達不到矯正效果，遂依殺害尊親屬罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。