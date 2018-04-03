環中夜市「廚餘」糾紛 業者撂30名黑衣人砸場

2018-04-03 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕甫在3月中開幕的台中市環中夜市驚傳砸場事件，30多名黑衣人昨凌晨分持棍棒衝入夜市內砸毀辦公室玻璃窗及物品，有人拍下影片上傳臉書社團「黑色豪門企業」，有網友留言質疑「這應該是夜市爭圍事吧」，但業者駁斥，表示是洪姓攤商將廚餘都丟在廚餘桶旁屢勸不聽，未料引起對方不滿才率員砸場，警方昨陸續通知洪男等滋事者到案依毀損等罪嫌送辦。

事實上，日前就有攤商私下向媒體透露，號稱有幾千坪的環中夜市，其實只有200多坪的合法攤販區，幾乎大部分的土地都是農地違規使用， 市府雖然去年有開出罰單，但夜市在變更經營負責人後，竟還在上月中旬大做招商廣告，號稱重新擴大開幕，但違規營業面積越來越大，對市府法令視若無睹。

警方調查後強調非幫派火拼械鬥，而是在夜市賣辣脆腸的洪姓攤商（31歲），因多次不配合業者回收垃圾的作業規範，數次把廚餘用塑膠袋打包後丟在廚餘桶旁，業者屢勸不聽將洪的行為貼在內部LINE群組內，此舉引發洪不滿前晚邀集20多人到場理論卻發生拉扯衝突，警方到場雙方言和，不料昨凌晨洪男來個回馬槍，趁夜市打烊後撂人砸毀夜市辦公室及公共區域的桌椅等。

有人拍下砸場過程將影片上傳臉書社團「黑色豪門企業」，網友紛紛留言「這生意做得會多成功，我他媽才不相信」、「這應該是夜市爭圍事吧」，自稱環中夜市負責人（賴芊卉）則PO文指出：「因配合政府法令廚餘跟垃圾必須分類，履勸不聽還發生口角爭執，攤商帶了10幾個人來辦公室打業者，所以業者才還手，後來談合後，又派了50個人砸場，辦公室及休閒區，所以業者也很無奈」。

警方根據影片內容調閱監視器以車追人，昨通知帶頭的洪男及20多名同夥到案，訊後全案依社會秩序維護法、毀損罪函送法辦。