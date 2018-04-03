博士生教女生游泳趁機伸鹹豬手 雇3律師否認仍被判刑

2018-04-03 12:20

［記者楊政郡／台中報導］王姓博士班學生105年7月在國立中興大學游泳池內游泳，見大學部一女學生（20歲）獨自在一角學游泳，主動上前攀談，獻殷勤要教她游泳，涉嫌趁機伸出鹹豬手，對女子親吻、擁抱及觸摸其臀部，事後否認犯行，雇請3名律師為其辯護，台中地院法官依性騷擾防治法判拘役58天，可易科罰金。

判決書指出，王男（博士生）105年7月5日在興大游泳池，見一女大生獨自學游泳，主動告知可教她游泳，女子同意後藉著韻律呼吸，拉女子手部在水中一上一下，趁女子來不及抗拒抱住身體、緊貼女子身體、親吻右側臉頰及觸摸背部、臀部。女子感覺受侵犯推開，起身離開，回宿舍後向父母及哥哥哭訴，6日父母親特別從台南市北上台中了解，即報警究辦。

被告矢口否認犯行，雇請3位律師辯護，辯稱：告訴人姿勢不正確，擔心她將來遇到危險無法自救好意指導，沒有親吻或擁抱告訴人，也沒有碰觸告訴人臀部。

女大生說回寢室後，晚上有電話告知父母、哥哥及兩位朋友這件事，我父母親隔天早上就從臺南跑來臺中，當天下午報警，被告是在水中親吻我的臉、摸我的臀部，心理很恐懼，感覺被侵犯。

法官調閱泳池監視器，確實發現有緊貼女子身體擁抱、親吻臉頰及摸背部、臀部等客觀事實。

法官傳喚有20年游泳教練作證，指出本件勘驗監視器38分26秒處，被告頭部有持續前傾向告訴人頭部，距離太近，除非是家人或是親屬、好友。一般教練是不會這樣做。本件勘驗畫面，卻是教練一直往前，學員一直往後退。兩人距離不合常理，太近了，有點像是學員被半強迫式的後退。

法官認為被告未能以理性克制己身，假借游泳教學而恣意觸碰告訴人身體隱私部位，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，造成告訴人心理恐懼及不安全感，審酌其無前科，依性騷擾防治法判拘役58日。