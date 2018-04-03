大溪慈湖陵寢潑漆案 10人被訴

大溪慈湖陵寢在今年2月底遭潑紅漆，檢方起訴10人。（資料照。圖擷取自網上）

2018-04-03 12:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕蔣介石誕辰紀念日前夕，檢方起訴慈湖陵寢潑漆10人！桃園地檢署偵辦大溪慈湖陵寢潑漆案，經過1個月偵辦，認定32歲李嘉宇、37歲陳俞璋、21歲莊承澔、23歲郭潤庭、21歲郭蕎瑛、21歲羅宜、24歲楊侒橙、24歲周維理、30歲王騰葦、22歲張閔喬等10人，涉犯「刑法」公然侮辱墳墓、公眾紀念處所、毀損等罪嫌，予以起訴；楊侒橙另涉犯妨礙公務罪嫌，一併被起訴。

檢方經過1個月調查發現，李嘉宇等10人分屬自由臺灣黨、蠻番島嶼社成員或各大學在校學生，李嘉宇為該黨辦公室主任，也為公投護臺灣聯盟執行長，與羅宜於2月20、21日，共同商議前往慈湖陵寢潑漆，由李嘉宇至公投護臺灣聯盟之帳棚拿取3罐紅色油漆，羅宜製作布條，張閔喬撰寫行動聲明稿，周維理則以臺灣大學學生身分承租臺大校友會館，作為召開記者會用。

起訴指出，李嘉宇等10人於2月27日晚間，在自由臺灣黨黨部商討翌日前往慈湖陵寢潑漆之，李嘉宇取出3罐紅色油漆，由在場人士以塑膠空瓶分裝約10瓶，議定分別攜帶油漆、布條等物，2月28日上午9點半到10點在慈湖陵寢停車場集合，依約集合後於2月28日上午10點10分步行至陵寢正廳外，強行進入以紅絨繩為界之靈柩處潑灑紅漆，致使靈柩、遺像、相框、蠟燭等物不堪使用；國防部後備指揮部桃園管理組陵蔣姓陵寢官見狀上前阻止，楊侒橙以身體推擠及徒手拉扯蔣員。

檢察官認為，被告李嘉宇等10人以潑漆方式表達政治理念，已逾越法律界限，違反現行法律秩序，建請法院量處適當之刑；另違反「文化資產保存法」第106條第1項第7款毀損歷史建築，涉及行政裁罰部分，將另行函知桃園市政府依法處理。

被告10人中，其中6人為大學生，分別是就讀台大土木系周維理、台大醫學系張閔喬、輔大宗教系羅宜、世新法律系郭潤庭及北大社工系郭蕎瑛。