興航南港空難 自稱少將家屬獲賠1330萬元

空難罹難者連行知子女向興航索賠，法院審理後判賠1330萬元。圖為興航南港空難。（資料照）

2018-04-03 11:52

〔記者溫于德／台北報導〕復興航空GE235班機2015年2月4日發生南港空難，經檢方偵辦後認定，機師疏失是失事主因，但因兩機師已亡故，連興航董事長林明昇等11名董事與幹部，均獲不起訴處分。不過，興航民事責任仍在，罹難者之一的81歲連行知兒女主張，興航應負責，且父親曾任國家情報員、曾為少將，求償4743萬多元。

台北法院基於原告無法證明父親曾為國家擔任軍職，未予採信，但審酌子女因父親死亡、情緒受影響，仍判賠1330萬元，全案仍可上訴。

連行知3兒女透過書狀提到，空難後支喪葬出費扣除興航已給付的費用後，仍可求償26萬餘元，另依家父原可生存年限為100歲，尚能請求4743萬4768元。而興航雖不否認賠償責任但辯求償金額過高，請求駁回訴訟。

全案由於連家兒女也主張父親曾是情報員、在東南亞從事情報工作，法官為求慎重，也傳來前總統府秘書蔣孝肅作證；蔣說，民國74至75年間透過空軍少將與警備總部一名將軍認識連，當時在高階軍官聚會時，在場人士均稱連為「將軍」或「指揮官」，但依連從事的工作不可能為上將或中將，推估軍階應是少將。

而連家人為證明父親生前確實曾任軍職，另提出已除役海軍少將宋炯、賀效周與甲良政府總統等人的手書。

法官審理後認為，證人蔣孝肅所說均為「聽別人說的」，且依我國民間常情，以特定頭銜尊稱對方並不代表實際擔任該職務，因此不予採信「曾為少將」說法。

但法官審酌3子女因父親死亡、情緒受影響，且曾任國內中華閩南文化關懷總會理事長、中華還恩慈善高級顧問等職位，而興航雖已解散登記，在台灣仍是具資歷的航空業者，實收資本額為75億8659萬6810元，仍判決被告要負責任，共要賠償3子女1330萬元。