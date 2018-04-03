爆米花夾藏大麻花走私！ 海關與航警聯手逮2人

「大麻花！爆米花！槓上開花！」—海關與航警聯手破獲罕見以爆米花夾藏大麻花的毒品走私案。（記者姚介修攝）

2018-04-03 11:29

〔記者姚介修／桃園機場報導〕海關與航警聯手破獲罕見以爆米花夾藏大麻花的毒品走私案，航警循線在台北市緝捕兩名收貨嫌犯，最後槓上開花在他們身上搜出大麻花，雖然兩人矢口否認是不認識網友所託，但人贜俱獲，全案經過偵訊後以危害毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦。

海關與安檢人員2月28日在華儲快遞專區進行X光儀檢時，發現一批以「禮品」名義申報進口之貨物影像有異，經開箱查驗全都是爆米花食品，經拆開檢查零食內查獲夾藏2包疑似大麻花，毛重約924公克，經檢驗為驗出第二級毒品大麻反應。

由於嫌犯狡猾一直和警方玩捉迷藏遊戲，數度更改交貨地點，積極清查過濾相關資料，並與台北市警局聯手經過多日跟監、埋伏，掌握嫌犯，專案小組在昨（2日）研判時機成熟，前往台北市信義區松隆路9巷30弄巷口，逮捕本案22歲貨主胡宗佑及23歲林緯哲2名犯嫌，同時在胡姓犯嫌身上再查獲7包大麻花，毛重約714公克，該案總計查獲大麻花毛重1,638公克。

據嫌犯應訊時供稱是因缺錢花用，以新臺幣5千元之代價，幫在網路上認識沒見過的網友領取該批貨物，經過偵訊後，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢察署偵辦，專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

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