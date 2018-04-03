弒母蛇蠍女蔡京京夫婦另涉詐欺案 夫掰是「川普老師」

蔡京京（左）及曾智忠（右）。（資料照）

2018-04-03 11:10

〔記者楊國文／台北報導〕蛇蠍女蔡京京6年前與男友曾智忠（現為丈夫）交往，因遭蔡母反對，竟狠心殺害母親，均被判無期徒刑定讞，蔡京京化老妝假扮母親盜領存款未遂，且未付8千元化妝費就落跑，一審依詐欺罪判蔡京京、曾男兩人均4月徒刑，高等法院審理時，蔡女、曾男夫婦極端不配合，竟虛構美方2位人物要求高院傳訊作證，還謊稱曾男是美國總統川普的老師、誣指高院合議庭庭長、受命法官、一審法官、公訴檢察官都被美國高層起訴，高院今仍依詐欺罪判蔡女、丈夫曾男各4月徒刑，均可易科罰金12萬元定讞。

蔡京京、曾智忠兩人昨日原本打算出庭聆判，但今日上午變卦改為不聽判。一審時，法官透過遠距視訊連線，判關押在花蓮看所守的曾、蔡各4月徒刑，均得易科罰金12萬元，2人聽判後都大喊「法官違法」。

判決指出，現年36歲的蔡京京，被控在弒母棄屍案發前，刻意化老妝企圖假扮母親盜領存款不成，才夥同當時男友曾智忠（55歲）痛下毒手，兩人已在看守所結婚。

蔡女夫妻兩人於2012年3月犯案前，透過網路找上北市忠孝東路一家化妝公司，與陳姓化妝師聯繫後，先將蔡母照片寄給化妝師，再約定化妝時間並談妥8千元化妝費用。

同月23日，蔡、曾上台北找陳女化妝，曾向陳女謊稱與蔡都是中部一所大學老師，因學校舉辦校慶活動，需將蔡易容成校長的容貌，而照片中的婦人就是校長，化妝師信以為真，根據照片中人物，花數小時幫蔡女易容。

蔡京京化好妝後，與曾謊稱「校長來了」，要先下樓比對化妝成果，卻趁機逃跑，化妝師等候多時，未見2人返回付費，上網查證發現照片中人物根本不是大學校長，才知受騙並報案。