冒用身分抽獎、偽造證件領獎 「檢舉達人」GG了！

2018-04-03 10:56

〔記者黃建華／高雄報導〕貪圖環保署委外舉辦的檢舉污染抽獎活動獎品，高雄一名張姓「檢舉達人」竟異想天開冒用他人身分證字號登入檢舉網站抽獎，得獎後並用電腦掃描、偽變造身分證影本領獎，如今東窗事發，吃上詐欺、偽造文書官司被高雄地檢署起訴，真是因小失大！

檢方起訴指出，43歲的張姓男子長期參與污染案件之檢舉，因知悉環保署委託振興發科技公司辦理的2015、2016年「鼓勵民眾檢舉高污染車輛抽獎活動」，為增加中獎機率，2015年先冒用張姓女子身份證字號登入高雄市環保局檢舉網站，住址則填寫自己住處，抽中價值12900元的獎品Apple iPad mini3後，再以自己女兒的身分證用電腦掃描成電子圖檔後，將姓名與身分證字號變造成張女的，再影印黏貼於中獎人收據與領獎人基本資料上對領獎品。

張男食髓知味，2016年再冒用陳姓男子的身分證字號登入在高雄市環保局檢舉網站參與抽獎，抽中價值22900元的43吋液晶電視與價值5千多元的Garmin的5吋行動導航機，再以同樣手法變造將自己的身分證用電腦掃描電子圖檔後變造成張姓男子的身分證，配偶欄則偽造成虛擬的陳姓女子，以影本黏貼在領獎人收據與基本資料單上兌領獎品得逞。

案經國稅局寄發各類扣繳憑單給遭冒用身分抽獎的張女、張男，2人發現自己並無參與環保署的抽獎活動，向調查局南機站舉發，循線查知張姓「檢舉達人」涉嫌冒用2人身分參加抽獎、領獎，張嫌到案坦承犯行，高雄地檢署偵結，將張男依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。