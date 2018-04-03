海產店吃宵夜爆衝突 兩邊酒客掛彩送醫

警方趕到處理。（記者黃良傑翻攝）

2018-04-03 10:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山區一家海產店今晨因兩桌客人口角，雙方6、7人大打出手，結果都掛彩，紛紛被救護車送醫，並無大礙，已妨害社區居民安擾，警方初步調查，郭姓（35歲）等3名酒客不滿鄰桌趙姓男子（40歲）等人聊天聲音過大引發口角、衝突，警方依違反社維法對7人管束裁罰。

警方調查，雙方酒客於昨天深夜吃宵夜坐隔壁，今晨0點許，疑因不滿對方太過喧譁，兩邊發生口角、鬥毆，鼓山警方獲報趕往處理，現場一度失控、多人掛彩，警方快打部隊和救護車都趕到支援，將受傷酒客送醫，警方擔心雙方會在醫院再爆發衝突，陸續趕往醫院戒護維安。

警方調查，鎖定起衝突涉傷害的雙方約有7人，郭男（35歲）原與3名友人吃宵夜時，嫌鄰桌趙男（40歲）及友人聊天聲音太大，要求對方降低聲音，雙方一言不和，反惹惱趙男及同桌友人，雙方起口角並大打出手，郭姓酒客等3人因身體不適，救護車送醫包紮後，並無大礙。

警方表示，趙姓酒客這一邊人馬不願就醫，被警方帶回偵訊，全案先依違反社會秩序維護法處置，據了解，趙男一方保留告訴權利，但郭男已對趙男提出傷害告訴，警方受理後展開深入調查。

相關影音