裝潢收不回工程款 律師：「諾成契約」仍有效

2018-04-03 10:44

〔記者吳政峰／台北報導〕實務上常見裝潢師傅與業主口頭約定施作內容，事後因故收不回工程款，鬧上法院，對此，律師陳雅譽3日透過台灣司法人權進步協會表示，口頭約定屬於「諾成契約」，仍為契約的一種，師傅可依債務不履行，向民事法院提起給付報酬訴訟。

陳雅譽解釋，民法上的契約關係可分為「諾成契約」與「要式契約」，「諾成契約」指的是當事人間以口頭協議、傳真往來、通訊軟體等方式，對工作範圍及承攬報酬的意思表示達成一致，契約均為成立。至於是否簽有書面契約，只是在雙方有爭議時便於提出作為證據之用。

「要式契約」則指當事人間除了意思表示達於一致以外，還必須完成特定的方式，契約才算成立或生效，譬如人事保證契約應有書面（民法第756-1條第2項），或結婚必須向戶政機關辦理登記（民法第982條）等等。

陳雅譽強調，只要法律沒有明文規定，或是當事人間並無特別約定時，都是屬於「諾成契約」。

陳雅譽表示，雙方以口頭約定或通訊軟體討論工作範圍與報酬，達成協議後，承攬契約在法律上便已成立。因此，業主對於裝潢師傅完成的工作，負有給付承攬報酬的義務。

若業主遲未付尾款，即屬債務不履行，陳雅譽建議，師傅可蒐集證據向民事法院提起給付報酬訴訟，縱使無法提出書面合約作為證據，亦可以雙方間的通訊軟體往來紀錄，或已完工證明作為證據，供法院審酌、判斷。