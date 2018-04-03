首度會見愛子 狄鶯孫鵬情緒激動

2018-04-03 02:00

〔中央社〕藝人孫鵬、狄鶯今天上午抵達賓州德拉瓦郡監獄，首度見到遭到關押的愛子孫安佐。委任律師凱勒會後轉述會晤相當感人，看見深愛的兒子，狄鶯與孫鵬情緒激動。

狄鶯、孫鵬今天上午約11時10分新聘辯護律師凱勒（Robert Keller）陪同下，一起進入監獄探視孫安佐。探視時間大約1小時。探視結束後，狄鶯、孫鵬座車在門口讓律師下車後，隨即離開。

凱勒接受訪問時轉述，會晤過程非常感人（heartwarming），他們也哭了。狄鶯情緒非常激動，看到愛子穿著囚服，不難想見有多悲傷。孫鵬也同樣很激動，將事業擺一旁，趕到這裡來陪在兒子身邊，希望兒子能獲得妥善照顧。

孫安佐則很感謝父母從這麼遠的地方來見他。凱勒強調，他是狄鶯與孫鵬唯一的兒子，也非常愛他，希望能確保愛子獲得最好辯護，盡一切力量保護他。

談及案情，凱勒表示，孫安佐的案子屬於賓州地方案件，並非聯邦案件，預計11日開庭。目前尚未看到證據，還得看法院的意向而定，會擬定應對方案，但現在談案情發展還太早。

不過凱勒認為，孫安佐是個好青年，熱愛美國，「他才剛滿18歲。1月以前還只是個未成年的孩子，成為大人沒有很久。」

至於狄鶯與孫鵬還將在美國停留多久，是否會等候開庭，是否會再安排會見孫安佐，凱勒表示，他們會盡可能留在美國，也希望盡可能安排會見孫安佐。