一語成讖？剛說完反正要出殯不就醫 貧夫隔天暴斃

2018-04-03 00:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕實在太巧合！苗栗縣通霄鎮55歲黃姓男子罹患糖尿病已17年，近來更檢查出胃部長腫瘤，黃男原本預定2日要回醫院看診，家人提醒時，黃男突然說了一句「反正都要出殯了，不用去啦」，結果2日上午7點多突然暴斃身亡，警方調查了解狀況後直說「太巧合了，簡直一語成讖」。

黃男遺孀是印尼籍外配，嫁給黃男已經20年，黃男遺孀說，黃男因生病十幾年來無法賺錢養家，都靠她當作業員撐持家計，不過黃男因罹患慢性病，她前天提醒要按時就醫，黃男竟口出驚人之語，沒想到幾天後真的要出殯。

黃男當時說完反正都要出殯了，不用去就醫，還說「到時候草蓆把大體捲起來放在火葬場就好」，黃男遺孀本來以為是玩笑話或是黃男擔心家計無法負擔醫療費用才會隨口一說，豈料第二天起床居然成真，讓黃男遺孀和9歲的兒子頓時不知所措。

警方則說，調查後黃男是自然病死，無外力介入，屬單純死亡，行政相驗後確認無虞。刑警私下指出，處理到這個案件時，真的讓人有點「毛毛的」，畢竟不是自殺，結果居然在要就醫當天就往生。

黃男張姓鄰居則說，「真的沒想到這麼突然」，本來以為黃男只是心情不好、憂心家計才會口出此言，結果人真的走了，讓人哀傷，後續喪葬事宜只能請善心人士協助。

當地平元里長蘇連喜說，黃男因有祖先留下的一層樓小屋，雖然家境不佳，所以無法獲得中低收入戶補助，目前他與幾位善心鄰居會盡力幫忙後事，若社會各界有餘力欲幫助相關事宜可與他聯繫。